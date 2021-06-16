الطقس المتوقع على الإمارات في الأيام المقبلة

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يسود البلاد اليوم الأربعاء طقس مغبر وغائم جزئياً أحياناً على بعض المناطق الشرقية، كما تميل درجات الحرارة للانخفاض، والرياح تكون شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للرمال ومحملة بالغبار خاصة غرباً، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س، والبحر خفيف إلى متوسط الموج يضطرب أحياناً ظهراً غرباً في الخليج العربي وخفيف في بحر عمان.

ويكون طقس يوم الخميس رطبا مع احتمال تشكل ضباب خفيف صباحاً على بعض المناطق الشمالية، ومغبرا وغائما جزئياً شرقاً نهارا ً، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للرمال ومحملة بالغبار خاصة غرباً، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س، والبحر مضطرب الموج في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان.

أما يوم الجمعة، فيكون الطقس رطبا مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف صباحاً على بعض المناطق الشمالية والشرقية، وصحوا بوجه عام ومغبرا أحياناً وغائما جزئيا شرقاً بعد الظهر. والرياح يكون شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للرمال ومحملة بالغبار غرباً، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س. والبحر مضطربا إلى متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان.

وأما السبت، فتكون هناك فرصة لتشكل ضباب أو ضباب خفيف صباحاً على بعض المناطق الداخلية والساحلية، صحو بوجه عام ومغبر أحياناً وتظهر السحب المنخفضة صباحاً على الساحل الشرقي، وغائما جزئيا شرقاً بعد الظهر مع ارتفاع في درجات الحرارة خاصة شرقاً. وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار شمالاً، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س، والبحر متوسط إلى خفيف الموج في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان.

ويكون الطقس يوم الأحد رطبا مع فرصة تشكل ضباب أو ضباب خفيف صباحاً على بعض المناطق الغربية، وصحوا بوجه عام وتظهر السحب المنخفضة صباحاً على الساحل الشرقي– غائم جزئي شرقاً بعد الظهر. ارتفاع طفيف آخر في درجات الحرارة. الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، سرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س، والبحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

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