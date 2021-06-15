«100 مليون وجبة» و«بنك الإمارات للطعام» يوزعان 10 ملايين وجبة داخل الدولة

المصدر: دبي ــ البيان

أعلنت حملة «100 مليون وجبة»، عن شراكة مع بنك الإمارات للطعام، لتوزيع 10 ملايين وجبة، توفر الدعم الغذائي للأفراد في مختلف أنحاء الدولة. وتقدم الشراكة الدعم الغذائي بصيغة 112,000 طرد غذائي، تعادل قيمتها الإجمالية 13.4 مليون درهم، يتم توزيعها على المستفيدين داخل الدولة، من خلال شبكة التوزيع اللوجستية، والخبرات الميدانية التي يمتلكها بنك الإمارات للطعام.

وتوفر الشراكة منظومة دعم متكاملة لـ 112 ألف مستفيد من الفئات المحتاجة للدعم الغذائي، كما تترجم بتقديمها 10 ملايين وجبة، المساهمات السخية من كافة فئات مجتمع الإمارات، لحملة 100 مليون وجبة، التي نظمتها مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، ونجحت في نهاية شهر رمضان 2021، في مضاعفة هدفها النهائي، وجمع مشاركات إجمالية كفيلة بتوفير 216 مليون وجبة، تسابق الأفراد والمؤسسات من القطاعين الحكومي والخاص ومجتمع الأعمال ورواد العمل الخيري في الدولة، على تقديمها.

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