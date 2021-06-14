12 % من طاقة دبي نظيفة مع نهاية العام

المصدر: (دبي ــ البيان)

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي أنها ستضيف 600 ميغاوات من القدرة التشغيلية للطاقة النظيفة بتقنيتي الألواح الشمسية الكهروضوئية والطاقة الشمسية المركزة خلال العام الجاري لترتفع بذلك القدرة الإنتاجية الإجمالية للهيئة من الطاقة النظيفة إلى 1613 ميغاوات مقارنة مع 1013 ميغاوات حالياً، وستصل نسبة القدرة الإنتاجية للطاقة النظيفة ضمن مزيج الطاقة في دبي إلى نحو 10% خلال شهر يوليو المقبل و12% بنهاية العام الجاري.

وأوضح معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، أنه في يوليو المقبل سيتم تدشين المشروع الأول بقدرة 300 ميغاوات ضمن المرحلة الخامسة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، وفي سبتمبر سيتم تدشين أعلى برج للطاقة الشمسية المركزة في العالم بارتفاع 262.44 متراً وبقدرة 100 ميغاوات ضمن المرحلة الرابعة من المجمع، وستدشن الهيئة الجزء الأول من منظومة عاكسات القطع المكافئ بقدرة 200 ميغاوات ضمن المرحلة ذاتها قبل نهاية العام.

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