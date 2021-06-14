«كهرباء دبي» تضيف 600 ميجاوات من القدرة التشغيلية للطاقة النظيفة

المصدر: دبي - البيان

أعلن معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، أن الهيئة ستضيف 600 ميجاوات من القدرة التشغيلية للطاقة النظيفة بتقنيتي الألواح الشمسية الكهروضوئية والطاقة الشمسية المركزة خلال العام الجاري، لترتفع بذلك القدرة الإنتاجية الإجمالية للهيئة من الطاقة النظيفة إلى 1613 ميجاوات مقارنة مع 1013 ميجاوات حالياً.

وأفاد بأنه سيتم في شهر يوليو المقبل تدشين المشروع الأول، بقدرة 300 ميجاوات، ضمن المرحلة الخامسة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، وفي شهر سبتمبر، سيتم تدشين أعلى برج للطاقة الشمسية المركّزة في العالم بارتفاع 262.44 متراً وبقدرة 100 ميجاوات ضمن المرحلة الرابعة من المجمع، وستدشن الهيئة الجزء الأول من منظومة عاكسات القطع المكافئ بقدرة 200 ميجاوات ضمن المرحلة ذاتها قبل نهاية العام، وبذلك ستضيف الهيئة 300 ميجاوات بتقنية الألواح الشمسية الكهروضوئية و300 ميجاوات بتقنية الطاقة الشمسية المركزة، وستصل نسبة القدرة الإنتاجية للطاقة النظيفة ضمن مزيج الطاقة في دبي إلى نحو 10% خلال شهر يوليو المقبل و12% بنهاية العام الجاري.

وقال الطاير: في هيئة كهرباء ومياه دبي، نستلهم استراتيجياتنا وخطط عملنا من الرؤية الثاقبة والتوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتعزيز الاستدامة والابتكار، والتحول نحو اقتصاد أخضر مستدام.

ويعد مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أحد أبرز المشروعات التي تنفذها الهيئة لتحقيق هذه الرؤية وزيادة نسبة القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة والنظيفة ضمن مزيج الطاقة في دبي في إطار استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، والتي تهدف إلى توفير 75% من القدرة الإنتاجية للطاقة في دبي من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050.

ويحظى المجمع منذ إطلاقه باهتمام واسع من المطورين العالميين، الأمر الذي يعكس ثقة المستثمرين من مختلف أنحاء العالم بالمشروعات الكبرى التي تنفذها الهيئة.

وأكد الطاير أن المشروعات الكبرى التي تنفذها الهيئة بالتعاون مع القطاع الخاص وفق نموذج المنتج المستقل تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي في الإمارة، ومن خلال هذا النموذج حققت الهيئة أرقاماً قياسية عالمية في أدنى الأسعار لمشروعات الطاقة الشمسية لـ 5 مرات متتالية، وباتت دبي معياراً لأسعار الطاقة الشمسية على مستوى العالم، واجتذبت الهيئة نحو 40 مليار درهم من الاستثمارات من خلال نموذج المنتج المستقل للطاقة.

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