محمد بن زايد يبحث مع رئيس إقليم كردستان العراق تعزيز التعاون

المصدر: أبوظبي ـ وام

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، مع نيجيرفان بارزاني، رئيس إقليم كردستان العراق، علاقات التعاون بين دولة الإمارات والعراق الشقيق وإقليم كردستان العراق، خاصة في العديد من المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية والإنسانية والصحية.

جاء ذلك خلال استقبال سموه نيجيرفان بارزاني، أمس، حيث تناول اللقاء تطورات جائحة «كورونا» في إقليم كردستان العراق وجهود الجانبين وتعاونهما للحد من تداعياتها على المستويات الإنسانية والاقتصادية.

كما تبادل سموه ونيجيرفان بارزاني، وجهات النظر بشأن مجمل التطورات والمستجدات التي تشهدها المنطقة والجهود المبذولة بشأنها.

محمد بن زايد ونيجيرفان بارزاني يبحثان علاقات التعاون بين الإمارات والعراق وإقليم كردستان

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