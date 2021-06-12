محمد بن راشد: زايد بنى تقدم وسمعة الإمارات

المصدر: (دبي - البيان)

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن الإمارات تدين بما وصلت إليه من تقدم ورفعة وسمعة طيبة بين الأمم، إلى المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي وضع أسس قيام دولة، بات يشار إليها بالبنان بين دول العالم المتقدمة.

وقال سموه، محفزاً أبناء الوطن، عبر فيديو نشره على حسابه في «إنستغرام»، ضمن وسم «ومضات قيادية»: «نريد منكم أن تكونوا قادة، وأن تستشرفوا الفرص أمامكم، وأن تكونوا فريقاً واحداً»، مؤكداً سموه أنه ليس من الضروري أن يقود القائد الجيوش فقط، بل عليه أيضاً أن يقود فريق عمله ومجموعته، وأن يعمل كفريق واحد، ليبقى الوطن عزيزاً شامخاً. وقال سموه عبر الفيديو:

«إن ما وصلت إليه دولة الإمارات من سمعة طيبة وتقدم، هو بفضل الشيخ زايد، طيب الله ثراه، حيث أصبح اسم الإمارات معروفاً في كل دول العالم». وأضاف سموه مخاطباً شباب الوطن: «أنتم الوجهاء الذين تمثلون الدولة، نحن نريد منكم أن تمثلوها في كل المجالات، هناك فرص كبيرة أمامنا لكي نمضي قدماً»، وتابع سموه: «القائد ليس من الضروري أن يقود جيشاً، القائد يجب عليه أيضاً أن يقود فريق عمله ومجموعته، وأن يحافظ على مكانة بلاده، وأرجو منكم أن تكونوا فريقاً واحداً».

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