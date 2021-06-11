طقس الإمارات المتوقع غدا

المصدر: وام

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام ومغبرا أحياناً نهاراً وغائما جزئياً شرقاً، ورطبا ليلاً وصباح الأحد مع فرصة تشكل الضباب والضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية.

الرياح جنوبية غربية - شمالية غربية / 15 - 25تصل إلى 35 كم/س.

الخليج العربي متوسط الموج يصبح مضطربا أحياناً غربا.. فيما سيحدث المد الأول عند 15:59 والمد الثاني عند 01:40.. والجزر الأول عند الساعة 08:52 والجزر الثاني عند الساعة 19:12 .

بحر عمان خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند 11:31 الثاني عند الساعة 22:18.. والجزر الاول عند الساعة 17:12 والجزر الثاني عند الساعة 05:09 .

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا..

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 38 28 70 40

دبي 41 29 75 20

الشارقة 42 29 70 20

عجمان 41 28 75 15

أم القيوين 40 29 75 20

رأس الخيمة 36 30 80 35

الفجيرة 37 32 85 45

العين 47 27 80 50

ليوا 40 25 65 25

الرويس 37 31 55 25

السلع 38 27 70 15

دلما 37 31 75 20

طنب الكبرى 36 30 75 20

طنب الصغرى 36 30 75 20

أبو موسى 36 30 75 20

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