الخارجية تقيم حفل وداع لسفيري الأردن وأوكرانيا

المصدر: وام

أقامت وزارة الخارجية والتعاون الدول ظهر اليوم في قصر الوطن حفل وداع لسعادة جمعة عبدالله العبادي سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى الدولة وسعادة يوري بولوريز سفير جمهورية أوكرانيا لدى الدولة بمناسبة انتهاء فترة عملهما كسفيرين لبلادهما لدى الدولة.

وفي بداية الحفل القت سعادة علياء المحرزي الوكيل المساعد لشؤون المراسم في وزارة الخارجية والتعاون الدول كلمة اثنت خلالها على الجهود المتميزة التي بذلها السفيران لتوطيد علاقة بلديهما بدولة الامارات العربية المتحدة متمنية لهما التوفيق في مهامهما المستقبلية .

وتقدم سعادة جمعة عبدالله العبادي بالشكر الجزيل لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بمنحه وسام الاستقلال من الطبقة الاولى مشيدا بالسياسة الحكيمة لسموه والدور البارز الذي يلعبه اقليميا ودوليا.

من جانبه اشاد يوري بولوريز بالتطور الذي شهدته العلاقات الثنائية بين بلاده ودولة الإمارات متوجها بالشكر إلى المسؤولين في الدولة على ما وجده من تعاون كان له الاثر الإيجابي في نجاح مهمته كسفير في تعزيز العلاقات المتميزة بين البلدين.

حضر الحفل أعضاء السلك الدبلوماسي العربي والاجنبي المعتمدين لدى الدولة والمسؤولون في وزارة الخارجية والتعاون الدولي.

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