طقس الإمارات خلال الأيام المقبلة

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون خلال الأيام المقبلة على النحو التالي:

اليوم الثلاثاء: فرصة تشكل ضباب أو ضباب خفيف صباحاً على بعض المناطق الساحلية والداخلية – صحو بوجه عام وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً – فرصة تكون السحب الركامية شرقاً بعد الظهر قد تكون ممطرة - وحار نهاراً. الرياح: جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً غرباً سرعتها من 10 إلى 25، تصل إلى 35 كم/س. البحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي يضطرب أحياناً غرباً مساءً وخفيف في بحر عمان.

الأربعاء: رطب مع احتمال تشكل ضباب خفيف صباحاً على بعض المناطق الشمالية – صحو بوجه عام وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً وقد تكون ركامية على الجبال بعد الظهر. الرياح: جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً غرباً سرعتها من 10 إلى 25، تصل إلى 35 كم/س. البحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي يضطرب أحياناً غرباً مساءً وخفيف في بحر عمان.

الخميس: فرصة تشكل ضباب او ضباب خفيف صباحاً على بعض المناطق الساحلية والداخلية خاصة شمالاً – صحو إلى غائم جزئياً – وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً. الرياح: شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً خاصة غرباً مثيرة للغبار والاتربة ، سرعتها من 15 إلى 25، تصل إلى 40 كم/س. البحر: خفيف إلى متوسط الموج يضطرب أحياناً غرباً في الخليج العربي وخفيف في بحر عمان.

الجمعة: صحو بوجه عام ومغبر أحياناً نهاراً – غائم جزئي شرقاً بعد الظهر. الرياح: شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً خاصة غرباً مثيرة للغبار والاتربة، سرعتها من 15 إلى 25، تصل إلى 40 كم/س. البحر: متوسط الموج يضطرب أحياناً غرباً في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان,

السبت: رطب صباحاً على بعض المناطق الشمالية - صحو بوجه عام ومغبر أحياناً نهاراً – غائم جزئي شرقاً بعد الظهر. الرياح: شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً خاصة غرباً مثيرة للغبار والاتربة ، سرعتها من 15 إلى 25، تصل إلى 40 كم/س. البحر: متوسط إلى مضطرب الموج خاصة غرباً في الخليج العربي وخفيف في بحر عمان.

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