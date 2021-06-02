دبي ضمن أفضل 10 مراكز تحكيم عالمية

المصدر: (دبي ــ البيان)

أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي رئيس مجلس دبي القضائي، مواصلة العمل بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على تعزيز قدرات السلطة القضائية في دبي.

مشدداً سموه على أن سيادة القانون مبدأ أقرته دولة الإمارات منذ تأسيسها، ونعمل على تطبيقه بكل دقة لتكون دبي بذلك وبما توفره من مختلف مقومات الحياة الكريمة أفضل مدينة للحياة والعمل في العالم. جاء ذلك خلال ترؤس سموه، صباح أمس، اجتماع مجلس دبي القضائي الذي عُقد بمقر ديوان صاحب السمو حاكم دبي.

حيث اطلع سموه على خطط المجلس والتوصيات المستقبلية. من جهة ثانية، بارك سموه للإمارات اختيار دبي ضمن قائمة أفضل 10 مراكز تحكيم دولية في العالم حسب الاستبيان السنوي الذي نشر بالتعاون بين جامعة كوين ميري في لندن ومؤسسة «وايت آند كيس للمحاماة». وقال سموه على «تويتر»: «نهنئ القائمين على مركز دبي للتحكيم الدولي هذا الإنجاز الذي يتحقق للمرة الأولى على مستوى دول المنطقة».

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