دبي ضمن كبار العالم في التحكيم الدولي

المصدر: دبي - سيد صالح

انضمت دبي إلى قائمة أفضل 10 مراكز للتحكيم الدولي على مستوى العالم في النسخة الثانية عشرة من استبيان التحكيم الدولي 2021. وبارك سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، للإمارات اختيار دبي ضمن قائمة أفضل 10 مراكز حسب الاستبيان السنوي، الذي نشر بالتعاون بين جامعة كوين ميري في لندن ومؤسسة «وايت آند كيس للمحاماة».

ووجه سموه في تدوين عبر «تويتر» التهنئة للقائمين على المركز بهذا الإنجاز، الذي يتحقق للمرة الأولى على مستوى دول المنطقة.

وتفوق مركز دبي للتحكيم الدولي، على مراكز تحكيمية شهيرة مثل فيينا وواشنطن، واللتين لم تحصلا سوى على ما يتراوح بين 4% إلى 2% من أصوات المشاركين في الاستبيان. وكانت دبي هي المدينة الوحيدة من منطقة الشرق الأوسط التي جاءت ضمن قائمة العشرة الكبار.

وشهدت هذه النسخة من الاستبيان أكبر مشاركة على الإطلاق منذ انطلاق النسخة الأولى في عام 2006، حيث تضمنت نسخة هذا العام تسليم أكثر من 1200 إجابة عن أسئلة الاستبيان، إجراء 198 مقابلة مع متخصصين في 53 مدينة حول العالم في غضون 5 أشهر.

وجاءت نسخة هذا العام من الاستبيان تحت عنوان «المواءمة بين التحكيم الدولي وعالم متغير». وبحسب التقرير المُرفَق بنتائج نسخة هذا العام من الاستبيان، فقد تضمنت قائمة أفضل 10 مراكز للتحكيم الدولي على مستوى العالم أيضاً لندن وسنغافورة وهونغ كونغ وباريس.

وقال التقرير المرفق مع النتائج إنه حان الوقت لدبي للاستفادة من تجاربها القياسية الرائدة في بلوغ مكانة أفضل ضمن مراكز التحكيم الدولي الرائدة، وذلك بالتعامل مع التوقعات والاحتياجات العالمية المتجددة للأطراف المتنازعة. وستنتظر كل من مجتمعات التحكيم الإقليمية والدولية النسخة المقبلة من الاستبيان بمزيد من الترقب لمتابعة رحلة دبي صوب الحفاظ على مكانتها ضمن مراكز التحكيم الدولي المصنفة عالمياً.

اختيار دبي ضمن قائمة أفضل 10 مراكز تحكيم دولية

دبي ضمن أفضل 10 مراكز للتحكيم الدولي عالمياً

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