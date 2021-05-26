طائرات بدون طيار بدبي تعزز الأمن وتضبط المخالفين

المصدر: دبي- شيرين فاروق

في ريادة متواصلة لتحقيق أعلى درجات الأمن، طبقت شرطة دبي مشروعاً مبتكراً للحد من الجريمة، وسد الثغرات الأمنية، عبر الطائرات بدون طيار، يعتبر الأول من نوعه في المنطقة، وأسهم في ضبط أمن الشارع، وملاحقة الخارجين عن القانون بطريقة مستحدثة.

وكشف العميد الدكتور طارق تهلك مدير مركز شرطة نايف، لـ «البيان»، أن الطائرات تتميز بتقنيات عالية، تمكنها من التعرف إلى وجوه المطلوبين بجودة عالية، والتصوير في الأزقة والأماكن الضيقة.

لافتاً إلى أنه، وعبر الطائرات بدون طيار، تم تسجيل أكثر من 4400 مخالفة، حيث تم ضبط 518 مخالفة عدم ارتداء الكمامة، و37 مخالفة عبور المشاة في غير الأماكن المخصصة، و2933 مخالفة مرورية للسيارات، و128 مخالفة للدراجات الهوائية، و159 سيارة مطلوبة، و706 دراجات كهربائية مخالفة، خلال الربع الأول من العام الجاري، كما رصدت كاميرات الطائرات، حالات بيع مواد مخدرة، وتم ضبط مرتكبيها في نفس اللحظة.

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