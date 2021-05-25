4400 مخالفة ضبطتها «طائرات بدون طيار» في دبي خلال 3 أشهر

المصدر: دبي- شيرين فاروق

كشف العميد الدكتور طارق تهلك مدير مركز شرطة نايف، لـ «البيان»، أن تطبيق مشروع يعتبر الأول من نوعه في المنطقة، عبر إطلاق طائرات بدون طيار، ساهم في ضبط أمن الشارع، وملاحقة الخارجين عن القانون بطريقة مستحدثة، حيث تتميز الطائرات بتقنيات عالية، تمكنها من التعرف إلى وجوه المطلوبين بجودة عالية، والتصوير في الأزقة والأماكن الضيقة، لافتاً إلى أنه، وعبر الطائرات بدون طيار، تم تسجيل أكثر من 4400 مخالفة، حيث تم ضبط 518 مخالفة عدم ارتداء الكمامة، و37 مخالفة عبور المشاة في غير الأماكن المخصصة، و2933 مخالفة مرورية للسيارات، و128 مخالفة للدراجات الهوائية، و159 سيارة مطلوبة، و706 دراجات كهربائية مخالفة، خلال الربع الأول من العام الجاري، كما رصدت كاميرات الطائرات، حالات بيع مواد مخدرة، وتم ضبط مرتكبيها في نفس اللحظة.

تجارب

وتفصيلاً، قال العميد الدكتور طارق تهلك: إنه تم إطلاق المشروع، بعد دراسات وافية، حيث تم الاستعانة بطائرتين بدون طيار في منطقة اختصاص شرطة نايف، التي تمتلك طبيعة جغرافية مختلفة، حيث تضم مناطق سكنية وتجارية ومكتظة بالسكان والزوار، وخضع المشروع للتجربة، وحقق نجاحاً كبيراً، عبر رصد وتسجيل مخالفات لأشخاص وسيارات بكفاءة وجودة عالية، حيث تتمكن الطائرات الصغيرة، بفضل التقينات العالية الملحقة بها، من التعرف إلى الوجوه وأرقام السيارات بكفاءة عالية، وكذلك يمكنها رصد ما بين الأزقة، وهو الأمر الذي يوفر عناصر أمن، ويوفر قاعدة بيانات أمنية، يمكن الاستفادة منها لاحقاً، منوهاً بأن تلك الكاميرات، يمكنها رصد صور مقربة جداً للشارع من أعلى، بطريقة لا يشعر بها المارة نهائياً.

وأشار العميد تهلك، إلى أنه تم رصد عدد من المحتالين بالطائرات، وقت قيامهم بعمليات احتيالية، حيث يتم توجيه أفراد الأمن إلى المكان في نفس اللحظة، وضبط المتهم خلال ثوانٍ معدودة، في ظل توثيق ذلك بالتسجيلات التي يتم رفعها للجهات المختصة، كما يتم الاستفادة من التسجيلات، في رصد وتحليل حركة الشارع، والاستفادة من الأمر في الحد من الجريمة، وسد الثغرات الأمنية.

أوقات

ومن جانبه، قال العقيد عمر عاشور نائب مدير مركز شرطة نايف، إنه تم استخدام طائرتين حتى الآن، لتغطية مناطق الاختصاص، حيث يتم تسييرهم في ساعات الذروة، وأوقات معينة تمت بعد دراسات، ورصدت الكاميرات بعض المشتبه بهم الذين يتحركون في الأسواق بعشوائية، مؤكداً أن التسجيلات الفورية للكاميرات، توفر فرصة للضحايا للتعرف إلى المتهمين في وقت قياسي.

ولفت العقيد عاشور، إلى أنه من الحالات التي تم رصدها، حالات بيع مواد ممنوعة في الشارع لأشخاص بطريقة مخفية، حيث رصدت الكاميرات الأمر، وفي ثوانٍ ألقي القبض على المتورطين، وبتفتيشهم، عثر معهم على الممنوعات، وتم تحويلهم إلى الجهات المختصة.

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