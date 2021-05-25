بعد تجارب مشتركة مع دبي.. سنغافورة تعتمد فحص التنفس السريع لـ«كورونا»

المصدر: دبي ــ فاتن صبح

اعتمدت سنغافورة فحص تنفس للكشف السريع عن «كورونا» خلال دقيقة، بعد تجارب سريرية تم إجراؤها في سنغافورة ودبي بالتعاون بين جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية وهيئة الصحة في دبي وشركة بريثونكس الناشئة من جامعة سنغافورة الوطنية، وبلغت دقة الفحص على العينات الأولية في سنغافورة 95%.

وبحسب موقع «بلومبيرغ»، فقد أجرى الباحثون ثلاث تجارب سريرية على جهاز «BreFence Go COVID-19» لاختبار التنفس من يونيو 2020 وحتى أبريل الماضي. وتم تطوير اختبار التنفس بناءً على تقنية الكشف عن أمراض السرطان في شركة «بريثونكس» ويعمل بطريقة مشابهة لجهاز قياس الكحول في الدم.

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