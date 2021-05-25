دبي لعبت دوراً حيوياً في التجارب السريرية على فحص التنفس السريع لـ«كورونا»

وافقت سنغافورة على فحص تنفس للكشف السريع عن «كورونا» (كوفيد-19) خلال دقيقة، بعد تجارب سريرية تم إجراؤها في سنغافورة ودبي بالتعاون بين جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية وهيئة الصحة في دبي وشركة بريثونكس الناشئة من جامعة سنغافورة الوطنية، وبلغت دقة الفحص على العينات الأولية في سنغافورة 95%.

وبحسب ما أكد موقع «بلومبيرغ» أجرى الباحثون ثلاث تجارب سريرية على جهاز «BreFence Go COVID-19» لاختبار التنفس من يونيو 2020 وحتى أبريل الماضي. وتم تطوير اختبار التنفس بناءً على تقنية الكشف عن أمراض السرطان في شركة «بريثونكس» ويعمل بطريقة مشابهة لجهاز قياس الكحول في الدم.

وأوضح البروفسور فريدي بوي، قائد فريق جامعة سنغافورة الوطنية المتعاون مع الشركة، في بيان له: «من المرجح أن تستمر الجائحة لسنوات عدة مقبلة. ولا بد من اعتماد الفحوصات الشاملة على نطاق واسع بوصفها الاستراتيجية الصحية العامة الأساسية لدعم إعادة فتح الاقتصادات على نحو آمن».

وبلغت دقة الفحص على العينات الأولية في سنغافورة 95% في واحدة من الدراسات الأولية شملت 180 مريضاً.

ولا يحتاج المستخدم سوى التنفس بشكل طبيعي وزفر الهواء داخل مَبسم الاستعمال لمرة واحدة، المزود بصمام أحادي الاتجاه ونفخ اللعاب لمنع استنشاقه أو دخوله إلى الجهاز، كما وصف جيا زونان، خريج جامعة سنغافورة الوطنية.