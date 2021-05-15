محمد بن راشد ومحمد بن زايد: بقيادة خليفة تتعزز مكتسبات الوطن وتتحقق تطلعات شعبه

المصدر: أبوظبي - وام

تبادل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، التهاني بمناسبة عيد الفطر المبارك، سائلين المولى تعالى أن يعيده بالخير واليمن والبركات على الجميع.

وأعرب سموهما عن تمنياتهما لوطننا العزيز وأبنائه الكرام بدوام العزة والرفعة والازدهار في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، داعيين المولى عز وجل أن ينعم على سموه بموفور الصحة والعافية والسعادة، وأن يوفقه لمواصلة قيادة مسيرة الخير والعطاء المباركة، سيراً على نهج القادة المؤسسين، رحمهم الله، لتعزيز مكتسبات الوطن ورفعته وترسيخ مكانته العالمية وإنجازاته الريادية وتحقيق تطلعات شعبه.



جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، أمس، لأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، في قصر الشاطئ بأبوظبي، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي.



كما زار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أمس، صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وتبادل سموه معهما التهاني بمناسبة عيد الفطر السعيد.





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