محمد بن زايد وسلطان القاسمي يتبادلان التهاني بمناسبة عيد الفطر

المصدر: الشارقة - البيان

تبادل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، عصر أمس، التهاني بمناسبة عيد الفطر السعيد، داعيين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على دولة الإمارات العربية المتحدة وشعبها بمزيد من التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.



جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، أخاه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بحضور سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عبد الله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، وذلك في قصر البديع العامر.



حضر اللقاء سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان.



كما حضر اللقاء الشيخ خالد بن عبد الله القاسمي، رئيس هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، والشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة للإعلام، والشيخ خالد بن عصام القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني، والشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي، رئيس مكتب سمو الحاكم، والشيخ محمد بن حميد القاسمي، رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مطارات أبوظبي، وراشد أحمد بن الشيخ، رئيس الديوان الأميري، ومحمد مبارك المزروعي، وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي، وعبد الرحمن بن علي الجروان.

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