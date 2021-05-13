محمد بن راشد ومحمد بن زايد يهنئان جموع المسلمين بالعيد

المصدر: أبوظبي ــ البيان ، وام

تلقى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقيات تهنئة بمناسبة عيد الفطر السعيد، من ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية.

كما تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيات تهنئة مماثلة بمناسبة عيد الفطر السعيد من ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية ورؤساء الوزراء.

وهنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في تغريدات على «تويتر» صاحب السمو رئيس الدولة وشعب الإمارات والمقيمين على أرضها، وجموع المسلمين بالمناسبة السعيدة.

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