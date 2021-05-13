خليفة ومحمد بن راشد ومحمد بن زايد يتلقون تهاني ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية

المصدر: أبوظبي ــ البيان ووام

تلقى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقيات تهنئة بمناسبة عيد الفطر السعيد، من ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية.

كما تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيات تهنئة مماثلة بمناسبة عيد الفطر السعيد من ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية ورؤساء الوزراء.

وهنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، وشعب الإمارات والمقيمين على أرضها، وجموع المسلمين بالمناسبة السعيدة.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في تدوينة عبر حسابه في «تويتر»: «كل عام والإمارات بخير.. كل عام والمسلمون جميعاً بخير وصحة وسلام.. ونسأل الله أن يكون عيد الفطر عيد خير وبركة ورحمة ويتقبل منا ومنكم صالح الأعمال».

كما دوّن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في حسابه على «تويتر»: «أهنئ رئيس الدولة ونائبه وحكام الإمارات وشعبها والمقيمين على أرضها بمناسبة عيد الفطر المبارك.. داعياً الله تعالى أن يجعله مناسبة خير وسلام ومحبة لشعبنا والشعوب العربية والإسلامية والعالم أجمع».

تبريكات

وتبادل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، التهاني بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة والملك محمد السادس عاهل المملكة المغربية الشقيقة وقيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير دفاع المملكة العربية السعودية، وأعرب سموه عن أطيب تمنياته لهم بالصحة والسعادة ولبلدانهم وشعوبهم دوام الخير والرفعة والازدهار.

اتصالات هاتفية

ونقل سموه إلى القادة - خلال اتصالات هاتفية - تهاني صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بهذه المناسبة المباركة معرباً عن خالص تمنياته لهم بموفور الصحة والعافية، داعياً الله تعالى أن يعيد عليهم هذه المناسبة الكريمة وعلى شعوبهم وبلدانهم بالخير واليمن والبركات.

من جانبهم أعرب القادة عن أسمى وأطيب التهاني إلى سموهما بحلول عيد الفطر المبارك، سائلين المولى عز وجل أن ينعم على دولة الإمارات وشعبها مزيداً من الرخاء والأمن والازدهار في ظل قيادة صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، وأن يعيد هذه المناسبة على شعوب الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

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