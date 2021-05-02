بلدية دبي تغلق 3 مؤسسات خالفت الإجراءات الاحترازية

المصدر: دبي - وائل نعيم

أغلقت بلدية دبي مغسلة وصالونين، بسبب مخالفة الممارسات الصحية والنظافة الشخصية، وعدم الالتزام بارتداء الكمامات، وخالفت 4 مؤسسات، وأنذرت 28 أخرى، وذلك يوم أول من أمس.

ووفقاً للتقرير اليومي للتفتيش على المؤسسات، الصادر من بلدية دبي نفذ مفتشو البلدية 2151 زيارة رقابية، وبلغت نسبة الالتزام الإجمالية لجميع المؤسسات 98%، بينما بلغ عدد المؤسسات المستوفية لاشتراطات وتدابير السلامة العامة 2116 مؤسسة.

ويتابع مفتشو بلدية دبي يومياً الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، خلال الجولات الرقابية على المؤسسات، للوقوف على مدى تنفيذ الاشتراطات الملزمة، التي يجب اتباعها من قبل تلك المؤسسات ومن أبرزها: الالتزام بالتباعد الاجتماعي، وزيادة دورة التنظيف والتطهير في جميع الأوقات، والالتزام بلبس الكمامات والقفازات، إضافة إلى التدقيق على سجلات المتابعة اليومية لصحة العاملين، وتدوين عمليات التعقيم والتطهير، وتحرص بلدية دبي على تعزيز حماية صحة وسلامة أفراد المجتمع، وتتخذ الإجراءات اللازمة مع الجهات غير الملتزمة، وفقاً للضوابط المعمول بها لديها.

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