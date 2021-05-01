محمد بن زايد يعزي هاتفياً ملك الأردن بوفاة محمد بن طلال

المصدر: (أبوظبي - وام)

أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اتصالاً هاتفياً مع أخيه الملك عبدالله الثاني بن الحسين، عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، أعرب خلاله عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة الفقيد الكبير الأمير محمد بن طلال بن عبدالله بن الحسين.

كما نقل سموه إلى الملك عبدالله تعازي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصادق مواساته للأسرة الهاشمية، سائلاً المولى تعالى الرحمة والمغفرة للفقيد والصبر والسلوان لعائلته الكريمة في مصابهم. كما أجرى سموه أمس اتصالاً هاتفياً مع جوكو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا، قدّم خلاله تعازيه ومواساته في ضحايا الغواصة «كيه آر آي نانغالا» التي غرقت مؤخراً قبالة سواحل جزيرة بالي. ونقل سموه خالص تعازي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، إلى الرئيس جوكو ويدودو والشعب الإندونيسي وعائلات الضحايا.

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