محمد بن زايد: الثقافة والإبداع لغة مشتركة عابرة للحدود

المصدر: (دبي - وام)

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن الثقافة والإبداع لغة مشتركة عابرة للحدود تترسخ بها قيم المحبة والتسامح والحوار بين الأمم والشعوب، وبارك سموه للفائزين بجائزة الشيخ زايد للكتاب من كتاب ومفكرين ومؤسسات ثقافية عربية وعالمية.

كما هنأ سموه الفيلسوف الألماني يورجن هابرماس بالفوز بشخصية العام الثقافية. جاء ذلك في تدوينة لسموه نشرها على حسابه الرسمي في «تويتر»: «نبارك للفائزين بجائزة الشيخ زايد للكتاب من كتاب ومفكرين ومؤسسات ثقافية عربية وعالمية، ونهنئ الفيلسوف الألماني يورجن هابرماس بالفوز بشخصية العام الثقافية.. الثقافة والإبداع لغة مشتركة عابرة للحدود تترسخ بها قيم المحبة والتسامح والحوار بين الأمم والشعوب».

كما أجرى سموه، اتصالاً هاتفياً مع أخيه الملك عبدالله الثاني بن الحسين، عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، أعرب خلاله عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة الفقيد الكبير الأمير محمد بن طلال بن عبدالله بن الحسين.

ونقل سموه إلى الملك عبدالله تعازي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصادق مواساته للأسرة الهاشمية، سائلاً المولى تعالى الرحمة والمغفرة للفقيد والصبر والسلوان لعائلته الكريمة في مصابهم.

كما قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، تعازيه ومواساته إلى جميع أفراد الأسرة الملكية الهاشمية، وعائلة الراحل والشعب الأردني الشقيق، راجياً المولى عز وجل أن يتغمد الراحل بواسع رحمته ورضوانه، ويلهم الأسرة الملكية الكريمة جميل الصبر وحسن العزاء.

وأعرب الملك عبدالله الثاني عن عميق شكره وتقديره لما أبداه سموه من مشاعر صادقة تجاه هذا المصاب الأليم وتمنياته لسموه دوام الصحة والسعادة والسلامة من كل مكروه ولدولة الإمارات وشعبها كل الخير.

من جهة أخرى، أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أمس، اتصالاً هاتفياً مع جوكو ويدودو، رئيس جمهورية إندونيسيا الصديقة، قدم خلاله تعازيه ومواساته في ضحايا الغواصة «كيه آر آي نانغالا»، التي غرقت مؤخراً قبالة سواحل جزيرة بالي.

ونقل سموه خالص تعازي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، إلى الرئيس جوكو ويدودو والشعب الإندونيسي وعائلات الضحايا، سائلاً الله تعالى لهم الرحمة والمغفرة ولذويهم حسن العزاء.

كما قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أصدق التعازي والمواساة إلى الشعب الإندونيسي الصديق وعائلات ضحايا الغواصة، داعياً المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم ذويهم جميل الصبر والسلوان.

تهنئة

وقال سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، في تدوينة عبر حسابه في«تويتر»: «نبارك للفيلسوف الألماني الكبير يورجن هابرماس اختياره شخصية العام الثقافية لما له من إسهام كبير في مجال العلوم الإنسانية، كما نهنئ جميع الفائزين بجائزة الشيخ زايد للكتاب من كتاب وباحثين ومؤسسات ثقافية أسهمت أعمالهم في إثراء الحركة الفكرية والإبداعية وبناء جسور التواصل الحضاري».

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