محمد بن زايد: قيادة السعودية تمضي برؤيتها العميقة نحو المستقبل المشرق

المصدر: أبوظبي ــ البيان ووام

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن قيادة السعودية الشقيقة تعرف طريقها نحو المستقبل المشرق، وتعبر عن مواقف متزنة، وأفكار عميقة، ورؤى حكيمة. وقال سموه على «تويتر» معلقاً على الحديث التلفزيوني للأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي: إن الحديث «عبر عن مواقف متزنة، وأفكار عميقة، ورؤى حكيمة، وطموح بحجم المملكة وقدراتها وتاريخها وموقعها في المنطقة والعالم». وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي أن السعودية بقيادتها تستشرف المستقبل وتعزز مكانتها بطموحاتها الكبيرة مشدداً على أن العلاقات السعودية الإماراتية، تشكل نموذجاً مميزاً وفريداً للعلاقات بين الأشقاء العرب.

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