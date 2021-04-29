محمد بن زايد: محمد بن سلمان قيادة تعرف طريقها جيداً نحو المستقبل المشرق للسعودية

المصدر: دبي - البيان

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أن الحديث التليفزيوني للأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي عهد المملكة العربية السعودية الشقيقة عبر عن مواقف متزنة وطموح بحجم المملكة وقدراتها وتاريخها.

وقال سموه في تدوينة عبر حسابه في «تويتر»: «الحديث التلفزيوني لأخي الأمير محمد بن سلمان عبر عن مواقف متزنة، وأفكار عميقة، ورؤى حكيمة، وطموح بحجم المملكة وقدراتها وتاريخها وموقعها في المنطقة والعالم وقيادة تعرف طريقها جيداً نحو المستقبل المشرق للسعودية وشعبها بإذن الله.. أسأل الله تعالى له التوفيق والنجاح».

وفي مقابلة بثتها قناة «العربية» أول من أمس أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أن رؤية المملكة 2030 ستحقق العديد من أهدافها قبل حلول العام 2030، مستعرضاً منجزات الرؤية في تنويع مصادر دخل المملكة من غير الثروة النفطية، كاشفاً عن التوجه للإعداد لرؤية 2040 والتي ستكون مرحلة المنافسة على مستوى عالمي، بعد تحقيق أهداف 2030.

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