5 % من لقاحات «كورونا» عالمياً نُقلت عبر دبي على طائرات «الإمارات»

المصدر: دبي ــ البيان

تمكنت «الإمارات للشحن الجوي» منذ أكتوبر 2020 من نقل وتسليم نحو 5 % من إجمالي لقاحات «كوفيد 19» بسرعة وأمان في مختلف أنحاء العالم، وذلك بفضل طائراتها الحديثة ذات الجسم العريض والمعدات المبتكرة مثل الحاويات المبرّدة والخاصة، حيث تمتلك «الإمارات للشحن الجوي» في مركزها الرئيس بدبي مرفقاً مخصصاً حائزاً على اعتماد الاتحاد الأوروبي لممارسات التوزيع الجيد GDP، ويستخدم لتخزين ونقل لقاحات «كوفيد 19» من مواقع التصنيع إلى شبكة من الوجهات تتوزع على مختلف دول العالم.

ونقلت ذراع الشحن في طيران الإمارات نحو 59 مليون جرعة من اللقاحات من مواقع الإنتاج إلى أكثر من 50 وجهة حول العالم ضمن شبكة خطوطها عبر دبي وتوزعت اللقاحات التي نقلتها على 6 أنواع مختلفة.

لمتابعة التفاصيل اقرأ أيضاً:

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز