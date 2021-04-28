5 % من لقاحات «كوفيد 19» عالمياً نقلت على طائرات الإمارات عبر دبي

المصدر: دبي - البيان

أشارت تقديرات منظمة البحوث والبيانات المتعلقة بإحراز التقدم في مواجهة أكبر مشكلات العالم (Our World in Data) إلى أنه تم إعطاء أكثر من مليار جرعة من اللقاحات على مستوى العالم.

وقد نقلت جرعة واحدة من كل 20 جرعة لقاح لفيروس كورونا المستجد حول العالم عبر دبي على طائرات طيران الإمارات.

وتقود «الإمارات للشحن الجوي» منذ بدء انتشار الجائحة الصناعة العالمية في نقل لقاحات «كوفيد 19» وغيرها من المستحضرات الدوائية الأساسية ومعدات الوقاية الشخصية والمواد الغذائية.

ونقلت ذراع الشحن في طيران الإمارات نحو 59 مليون جرعة من لقاحات «كوفيد 19» من مواقع الإنتاج إلى أكثر من 50 وجهة حول العالم ضمن شبكة خطوطها عبر دبي، وتوزعت اللقاحات التي نقلتها على 6 أنواع مختلفة.

ريادة

وتمتلك «الإمارات للشحن الجوي» في مركزها الرئيس بدبي مرفقاً مخصصاً حائزاً اعتماد الاتحاد الأوروبي لممارسات التوزيع الجيد GDP ويستخدم لتخزين ونقل لقاحات «كوفيد 19» من مواقع التصنيع إلى شبكة من الوجهات تتوزع على القارات الـ6.

وبفضل طائراتها الحديثة ذات الجسم العريض والمعدات المبتكرة مثل الحاويات المبرّدة والخاصة، استطاعت «الإمارات للشحن الجوي»، منذ أكتوبر 2020، نقل وتسليم نحو 5% من إجمالي لقاحات «كوفيد 19» بسرعة وأمان في مختلف أنحاء العالم.

وفي يناير 2021، تعاونت «الإمارات للشحن الجوي» مع موانئ دبي العالمية ومطارات دبي والمدينة الدولية للخدمات الإنسانية لإطلاق مبادرة لوجستية عالمية لنقل وتوزيع اللقاحات عبر دبي.

وفي فبراير2021، وقعت الإمارات للشحن الجوي مذكرة تفاهم مع يونيسف لإعطاء الأولوية لنقل لقاحات «كوفيد 19» دعماً لمرفق كوفاكس COVAX Facility، المبادرة العالمية التي تهدف إلى توزيع عالمي عادل للقاحات.

وحافظت دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة على موقعهما ومركزهما الريادي في قلب سلاسل اللوجستيات والتوريد العالمية في جائحة «كوفيد 19»، وحققت دولة الإمارات العربية المتحدة أيضاً تقدماً سريعاً في تطعيم مواطنيها والمقيمين ضد الفيروس، إذ أعطي أكثر من 10 ملايين جرعة من لقاحات «كوفيد 19».

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