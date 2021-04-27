بلدية دبي تغلق مغسلة وصالوناً لمخالفة الممارسات الصحية

المصدر: دبي - وائل نعيم

أغلقت بلدية دبي مغسلة وصالوناً، بسبب عدم الالتزام بالتباعد الجسدي والاكتظاظ ومخالفة الممارسات الصحية والنظافة الشخصية، وخالفت مؤسسة وأنذرت 27 أخرى.

وبحسب التقرير اليومي للتفتيش على المؤسسات، الصادر من بلدية دبي نفذ مفتشو البلدية 2384 زيارة رقابية، وبلغت نسبة الالتزام الإجمالية لجميع المؤسسات 98 %، بينما بلغ عدد المؤسسات المستوفية لاشتراطات وتدابير السلامة العامة 2354 مؤسسة.

ويواصل مفتشو بلدية دبي يومياً متابعة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية خلال الجولات الرقابية على المؤسسات، للوقوف على مدى تنفيذ الاشتراطات الملزمة التي يجب اتباعها من قبل تلك المؤسسات من أبرزها: الالتزام بالتباعد الاجتماعي وزيادة دورة التنظيف والتطهير في جميع الأوقات والالتزام بلبس الكمامات والقفازات، إضافة إلى التدقيق على سجلات المتابعة اليومية لصحة العاملين، وتدوين عمليات التعقيم والتطهير.

وتحرص بلدية دبي على تعزيز حماية صحة وسلامة أفراد المجتمع، وتتخذ الإجراءات اللازمة مع الجهات غير الملتزمة وفقاً للضوابط المعمول بها لديها.

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