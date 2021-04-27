برعاية محمد بن راشد.. دبي تستضيف المؤتمر الدولي للفضاء 25 أكتوبر

المصدر: دبي - البيان

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تم فتح باب التسجيل لحضور النسخة الـ 72 من المؤتمر الدولي للفضاء الذي تستضيفه دولة الإمارات، للمرة الأولى على مستوى الوطن العربي منذ انطلاقه في عام 1950، والذي ينظمه الاتحاد الدولي للفضاء بالتعاون مع مركز محمد بن راشد للفضاء في الفترة من 25 إلى 29 أكتوبر 2021 في مركز التجارة العالمي بدبي.

وسيعمل المؤتمر على تسريع وتيرة نمو القطاع في المنطقة، علاوةً على كونه منصة فريدة لإثراء معرفة الجيل الحالي والأجيال القادمة من الشباب وتمكينهم في مجالات مهمة مثل علوم وتكنولوجيا الفضاء والهندسة والرياضيات.

ويستقطب المؤتمر قادة المنظمات والوكالات الفضائية العالمية ويجمعهم مع صناع القرار على مستوى العالم، على منصة واحدة يتم من خلالها تبادل المعرفة والخبرات، والتطورات، والاستراتيجيات، والاتجاهات العامة في قطاع بحوث الفضاء واستكشافه.

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