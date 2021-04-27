برعاية محمد بن راشد.. فتح باب التسجيل للمؤتمر الدولي للفضاء 2021

المصدر: دبي - البيان

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تم فتح باب التسجيل لحضور النسخة الـ 72 من المؤتمر الدولي للفضاء الذي تستضيفه دولة الإمارات، للمرة الأولى على مستوى الوطن العربي منذ انطلاقه في عام 1950، والذي ينظمه الاتحاد الدولي للفضاء بالتعاون مع مركز محمد بن راشد للفضاء في الفترة من 25 إلى 29 أكتوبر2021 في مركز التجارة العالمي بدبي.

وقال يوسف حمد الشيباني، مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء: «إن نجاح دولة الإمارات في استضافة المؤتمر الدولي للفضاء خلال عقد واحد منذ انطلاق نشاط الدولة في قطاع الفضاء، هو مدعاة للفخر وتأكيداً على التزامنا بمواكبة أحدث المستجدات وما توصل إليه مجتمع البحث العلمي من تطورات وتحديثات تقنية وابتكارات تكنولوجية».

بدوره، قال سالم المري، مساعد المدير العام للشؤون العلمية والتقنية في مركز محمد بن راشد للفضاء ورئيس لجنة استضافة المؤتمر الدولي للفضاء: «سيعمل المؤتمر على تسريع وتيرة نمو القطاع في المنطقة، علاوةً على كونه منصة فريدة لإثراء معرفة الجيل الحالي والأجيال القادمة من الشباب وتمكينهم في مجالات مهمة مثل علوم وتكنولوجيا الفضاء والهندسة والرياضيات».

وتعقيباً على استضافة دولة الإمارات للمؤتمر، قالت باسكال اهرنفرفريوند، رئيس الاتحاد الدولي للفضاء: «نحن سعداء بتنظيم النسخة الـ 72 من المؤتمر لأول مرة في الوطن العربي وفي دولة الإمارات و نتطلع قدماً لإثراء المعرفة و تبادل الخبرات مع زملائنا لتوفير حلول ومجابهة التحديات التي تواجه في قطاع صناعة الفضاء والإنسانية».

جدير بالذكر أن المؤتمر الدولي للفضاء يستقطب قادة المنظمات والوكالات الفضائية العالمية ويجمعهم مع صناع القرار على مستوى العالم، على منصة واحدة يتم من خلالها تبادل المعرفة والخبرات، والتطورات، والاستراتيجيات، والاتجاهات العامة في قطاع بحوث الفضاء واستكشافه.

وسوف يستعرض المؤتمر مجموعة من الفعاليات، وعروضاً تقديمية، ومحاضرات، وجلسات تقنية متخصصة، وورش عمل تفاعلية، بالإضافة إلى منتدى الشبكات العالمية الحصري، وفعاليات مجتمعية، ومعرضاً لعلوم الفضاء، جميعها مصممة لتشجيع الحضور على المشاركة التفاعلية. للتسجيل لحضور المؤتمر، يمكن زيارة:

https:/‏/‏iac2021.org/‏registration

ولأي استفسارات أخرى تتعلق بالتسجيل، يمكن إرسال بريد إلكتروني إلى: iac2021@dwtc.co.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز