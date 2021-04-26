25 رقماً قياسياً للقرية العالمية في يوبيلها الفضي

المصدر: دبي- شيرين فاروق

في موسمها الـ 25 واحتفالها بيوبيلها الفضي تمكنت القرية العالمية من تحقيق 25 إنجازاً في موسوعة غينيس للأرقام القياسية، حيث جاء الموسم بإنجازات باتت الأولى من نوعها أو الأكبر أو الأضخم، وبات الجمهور شريكاً مهماً فيها.

وتضمنت قائمة الأرقام القياسية التي حققتها القرية العالمية أكبر حفلة افتراضية في العالم، وأكبر عدد من أضواء الـ LED على سيارة واحدة، تزين مدخل متحف صدق أو لا تصدق الفريد من نوعه، وتشكيل أكبر رقم باستخدام الأعلام، ورسم أكبر لوحة فسيفساء باستخدام تذاكر الدخول، إضافة إلى عرض أكبر تذكرة دخول في العالم، وغيرها.

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