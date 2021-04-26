25 إنجازاً للقرية العالمية في موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية

المصدر: دبي- شيرين فاروق

تمكّنت فرق القرية العالمية، منذ اليوم الأول في موسمها الـ 25 من تحقيق 25 إنجازاً في موسوعة غينيس للأرقام القياسية، حيث جاء الموسم 25 الفضي، ليلون تلك البقعة ويزين جدرانها بشهادات، بل إنجازات رسمت حروفها بدقة وباتت الأولى من نوعها أو الأكبر أو الأضخم، وبات الجمهور شريكاً مهماً في هذه الإنجازات عبر رسم خريطة جديدة لمهام صعبة.

وجسدت القرية العالمية مقولة «العالم يغرد في وادٍ وعالم آخر يغرد في الوادي مبتهجاً» على أرض الواقع، فبينما ينزوي العالم في انتظار انتهاء الوباء وعودة الحياة إلى طبيعتها، هناك من يصنع الإنجازات الواحدة تلو الأخرى، يحفر اسم القرية العالمية في موسوعة غينيس في تحدٍ واضح وإصرار مبهج في عالم يغطيه كمامة سوداء.

وتضمنت قائمة الأرقام القياسية التي حققتها القرية العالمية أكبر حفلة افتراضية في العالم، وأكبر عدد من أضواء الـ LED على سيارة واحدة، تزين مدخل متحف صدق أو لا تصدق الفريد من نوعه، كذلك تشكيل أكبر جملة باستخدام الأغطية البلاستيكية، وتشكيل أكبر رقم تم تشكيله باستخدام الأعلام، ورسمت أكبر لوحة فسيفساء باستخدام تذاكر الدخول، إضافة إلى عرض أكبر تذكرة دخول في العالم، وعرض أكبر عدد من الرسائل تم تجميعها إلى بابا نويل خلال 24 ساعة، واحتضان أكبر شاشة عرض LED تحت الماء، وأكبر طاولة رحلات في العالم، وعرض أطول صف من وجبات المندي، وأكبر عرض لوجبات المندي، كما تم إنجاز أكبر عدد من شرائط التوعية، يتم صنعها من قبل فريق خلال ساعة واحدة، وإنجاز أكبر لوحة فسيفساء باستخدام دمى محشوة (لتشكيل صورة)، وإنجاز أكبر عدد من الأساور الخرزية، يتم صنعها من قبل فريق خلال ساعة واحدة. وتتوالى الأفكار المختلفة عبر دخول موسوعة غينيس بأكبر عدد من الناس يشربون من كأس، ويمررونها افتراضياً في فيديو، ووجود أكبر عدد من الأشخاص يحملون يافطات توعوية في فيديو،وغيرها.

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