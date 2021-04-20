إغلاق مقهى في رأس الخيمة لمخالفته الإجراءات الاحترازية

المصدر: وام

أغلقت دائرة بلدية رأس الخيمة بالتعاون مع الجهات المختصة مقهى لمخالفته التدابير الاحترازية والوقائية وعدم التزامه بالشروط التي تم اعتمادها وتعميمها سابقا.

وتم رصد عدم تطبيق التباعد الاجتماعي داخل المقهى والذي يعتبر من أهم الإجراءات الوقائية لمكافحة جائحة كوفيد -19.

وأوضحت البلدية أنه منذ إعادة فتح الأماكن المخصصة للتدخين في المقاهي والسماح بتدخين "الشيشة" حرصت البلدية على تكثيف حملاتها التفتيشية وزياراتها لضمان تحقيق أعلى نسبة من الالتزام من بالإجراءات الوقائية والاحترازية الصادرة من الجهات الرسمية.

وألزمت البلدية المنشآت التي تقدم الخدمات لكافة أفراد المجتمع في إمارة رأس الخيمة بالتقيد بالإجراءات الاحترازية عند فتح الأماكن المخصصة للتدخين والمراكز التجارية والأسواق من أهمها التزام العاملين بغسل اليدين قبل وبعد تقديم الخدمة وقياس درجة الحرارة للموظفين والعاملين والمرتادين قبل دخول منطقة المنشأة وعدم السماح لمن تظهر عليهم أعراض حرارة بدخول الموقع إضافة إلى إجراءات التعقيم والتنظيف المستمرة.

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