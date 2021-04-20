52 ملياراً تجارة دبي بالمواد الغذائية 2020

المصدر: (دبي ــ البيان)

بلغت قيمة تجارة دبي الخارجية بالمواد الغذائية خلال العام 2020 نحو 52 مليار درهم توزعت إلى الواردات بقيمة 34.7 مليار درهم والصادرات بقيمة 10 مليارات درهم وإعادة التصدير بقيمة 7.3 مليارات درهم، فيما بلغت كمية التجارة بالمواد الغذائية نحو 17 مليون طن توزعت إلى الواردات بكمية 12.5 مليون طن والصادرات بكمية 3.1 ملايين طن وإعادة التصدير بكمية 1.3 مليون طن. ودعمت جمارك دبي جهودها لتعزيز الأمن الغذائي بالعمل على تيسير حركة التجارة بالمواد الغذائية لتلبية احتياجات الأسواق المحلية من الأغذية خلال شهر رمضان المبارك.

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52 مليار درهم قيمة تجارة دبي الخارجية بالمواد الغذائية في 2020

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