52 مليار درهم قيمة تجارة دبي الخارجية بالمواد الغذائية في 2020

المصدر: البيان الإلكتروني

بلغت قيمة تجارة دبي الخارجية بالمواد الغذائية خلال العام 2020 نحو 52 مليار درهم توزعت إلى الواردات بقيمة 34.7 مليار درهم والصادرات بقيمة 10 مليارات درهم وإعادة التصدير بقيمة 7.3 مليارات درهم فيما بلغت كمية التجارة بالمواد الغذائية نحو 17 مليون طن توزعت إلى الواردات بكمية 12.5 مليون طن والصادرات بكمية 3.1 ملايين طن وإعادة التصدير بكمية 1.3 مليون طن.

ودعمت جمارك دبي جهودها لتعزيز الامن الغذائي بالعمل على تيسير حركة التجارة بالمواد الغذائية لتلبية احتياجات الأسواق المحلية من الأغذية خلال شهر رمضان المبارك حيث يتقدم الغذاء إلى المرتبة الأولى في أولويات تيسير حركة التجارة عبر المراكز الجمركية استعداداً للشهر الفضيل وذلك من خلال تقديم أفضل التسهيلات والخدمات التجارية والجمركية لتجارة المواد الغذائية من أجل ضمان وصول المواد الغذائية إلى الأسواق بأعلى مستوى من الجودة النوعية والسلامة الصحية لحماية صحة المجتمع وتمكينه من الاستمرار بنشاطه في كافة المجالات بعد أن اجتازت دولة الإمارات التحديات الصحية والاقتصادية لجائحة كوفيد 19 بفضل النجاح في إعطاء اللقاح لغالبية أفراد المجتمع بمواكبة المعالجة الشاملة للآثار الاقتصادية السلبية للجائحة للانطلاق بقوة إلى مرحلة ما بعد كوفيد 19 في عام الخمسين باليوبيل الذهبي لدولة الإمارات.

وتعمل المراكز الجمركية التابعة لإدارات قطاع التفتيش الجمركي في جمارك دبي على انجاز الإجراءات الجمركية لتجارة المواد الغذائية بكفاءة عالية لاختصار الوقت اللازم لاستكمال التخليص الجمركي لهذه المواد من أجل ضمان وصولها إلى الأسواق دون تأخير حيث تؤمن منصة "زادي" الموحدة لاستيراد الأغذية تحقيق أفضل مستوى من التعاون بين كلٌ من جمارك دبي موانئ دبي ودبي التجارية وبلدية دبي لتيسير حركة التجارة في المواد الغذائية وقد تم اطلاق هذه المنصة في العام 2020 بهدف تعزيز الامن الغذائي للمجتمع تنفيذاً لتوجيهات القيادة الحكيمة وتؤمن المنصة السلاسة في الاجراءات التي تطبقها المراكز الجمركية في التنسيق مع بلدية دبي حيث تُعد المواد الغذائية من البضائع المقيدة التي يحتاج السماح بدخولها إلى موافقة بلدية دبي التي تتولى من خلال أجهزتها ومختبراتها المختصة الرقابة على سلامة المواد الغذائية.

وقالت نسيم المهيري مدير أول قسم الإحصاء والدراسات بإدارة الاستراتيجية والتميز المؤسسي في جمارك دبي.. إن الأمن الغذائي يكتسب أهمية إضافية في ظل التحديات التي تفرضها جائحة كوفيد 19 على العالم بأسره وقد تميزت دولة الإمارات في مجال تحقيق الأمن الغذائي بمواجهة الجائحة لتقدم نموذجاً تقتدي به كافة دول العالم في تأمين الاحتياجات الغذائية للمجتمع لتمكينه من مواجهة تحديات الجائحة وتحويلها إلى فرص وانجازات تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله".

وأضافت أن جمارك دبي تضع تحقيق الأمن الغذائي في مقدمة أولوياتها ولذلك تحرص على تأمين احتياجات الأسواق المحلية من المواد الغذائية وخصوصاً في المواسم والفترات التي تشهد زيادة في الطلب على الأغذية مثل شهر رمضان المبارك وتقدم مراكزها الجمركية كافة التسهيلات للتجار والشركات في قطاع الأغذية لتمكينهم من تلبية متطلبات الأسواق في الشهر الفضيل دون تأخير ليصبح احتفال مجتمعنا هذا العام باليوبيل الذهبي لدولة الإمارات في عام الخمسين متوجاً بنعمة الأمن الغذائي التي انعم الله بها علينا كواحدة من الإنجازات المهمة التي حققتها الإمارات في الخمسين عاماً الماضية.

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