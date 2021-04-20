دبي.. قفزات نوعية في رحلة الإبداع

المصدر: دبي ـ غسان خروب

رحلة الإبداع في دبي لا تتوقف، فما تكاد تنتهي من مبادرة حتى تطل بأخرى، تمكنها من تحقيق قفزات نوعية في هذا المجال، الذي استطاعت من خلاله الإمارة أن تحفز صناع الفنون والثقافة، على الاستفادة من كافة الإمكانات التي توفرها لهم دبي والإمارات، لتكون بذلك سباقة في هذا المجال.

وفي هذا السياق، أشارت المخرجة نهلة الفهد لـ«البيان» إلى أن قطاع الفنون يمثل بيئة خصبة للإبداع والابتكار، قائلة إن «دبي فتحت أبوابها خلال السنوات الأخيرة ولا تزال أمام المواهب والعقول المبدعة، وأتاحت لهم فرصاً عديدة تمكنهم من التعبير عما تختزنه عقولهم». أما المخرج عبد الله الجنيبي، فأكد أن دبي أصبحت مقصداً للمبدعين بفضل الاستراتيجية التي تعمل على تطبيقها والتشريعات التي اعتمدتها لتتيح الفرصة أمام المبدعين للتعبير عن أفكارهم.

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مخرجون: دبي حققت قفزات نوعية في مجالات الإبداع

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