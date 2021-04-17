محمد بن راشد يشارك متابعيه على «التواصل» نفحات إيمانية خلال الشهر الفضيل

نشر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، فيديو لمناجاة شعرية لسموه، على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام».

وجاءت المناجاة الشعرية، التي شارك فيها سموه متابعيه، عبر وسم «ومضات رمضانية»، غنية بالنفحات الإيمانية، والمعاني والصور الروحانية، التي تهفو بها الأفئدة، وتحمل دلالات المناجاة والتسبيح والحمد لله عز وجل، والتقرب منه خلال الشهر الفضيل.

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