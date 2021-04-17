محمد بن زايد يعزي هاتفياً الأمير تشارلز في وفاة دوق إدنبره

المصدر: (دبي ـ البيان)

نقل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تعازي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إلى الملكة إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا، والأمير تشارلز، ولي عهد بريطانيا، في وفاة الأمير فيليب، دوق إدنبره، معرباً سموه عن خالص العزاء والمواساة في وفاة الأمير الراحل.

كما عبّر سموه عن تمنياته بالصحة والسلامة للعائلة الملكية البريطانية.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه أمس، مع الأمير تشارلز.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، عبر «تويتر»: «أعربت خلال اتصال هاتفي مع الأمير تشارلز، ولي عهد بريطانيا، عن خالص العزاء والمواساة في وفاة الأمير فيليب، دوق إدنبره، ونقلت إليه وإلى جلالة الملكة إليزابيث الثانية تعازي رئيس الدولة، واستذكرنا علاقات الصداقة والمواقف التاريخية في مسيرة الراحل، متمنين الصحة والسلامة للعائلة الملكية».

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