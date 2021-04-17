محمد بن زايد يعزي ولي عهد بريطانيا في وفاة الأمير فيليب

المصدر: (دبي - البيان ووام)

قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في اتصال هاتفي خالص تعازيه ومواساته إلى الأمير تشارلز ولي عهد المملكة المتحدة الصديقة في وفاة الأمير فيليب دوق إدنبره.

وحمل سموه الأمير تشارلز تعازي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» إلى الملكة إليزابيث الثانية في هذا المصاب الأليم.

متمنياً لها دوام الصحة والعافية.

وقال سموه في تدوينة عبر حسابه في «تويتر» أمس: «أعربت خلال اتصال هاتفي مع الأمير تشارلز، ولي عهد بريطانيا، عن خالص العزاء والمواساة في وفاة الأمير فيليب، دوق أدنبرة، ونقلت إليه وإلى جلالة الملكة إليزابيث الثانية تعازي رئيس الدولة.. واستذكرنا علاقات الصداقة والمواقف التاريخية في مسيرة الراحل..متمنين الصحة والسلامة للعائلة الملكية».

من جانبه عبر الأمير تشارلز عن شكره وتقديره إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لتعزيته وما أبداه من مشاعر طيبة تجاهه والعائلة الملكية.

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