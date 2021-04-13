حمدان بن محمد: دبي رسخت جاذبيتها وجهة عالمية للاستثمار

المصدر: (دبي - البيان)

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أن المكانة البارزة التي وصلت إليها دبي في استقطاب الاستثمارات المباشرة، هي ثمرة الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

جاء ذلك تعقيباً على بيانات مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار التي أكدت تسجيل دبي تدفقاً استثنائياً من الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال 2020، إذ استقبلت 455 مشروعاً بقيمة إجمالية 24.7 مليار درهم.

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