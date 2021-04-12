قطاع النشر في «مؤسسة دبي للإعلام» يطلق مبادرة «الطريق إلى الريادة» في رمضان

المصدر: دبي ـ البيان

تزامناً مع شهر رمضان المبارك، ومناسبة الانطلاق الرسمي لاحتفالات الإمارات بـ«عام الخمسين»، أعلن «قطاع النشر» في «مؤسسة دبي للإعلام» عن إطلاق مبادرة إعلامية وترويجية، لدعم رواد أعمال إماراتيين من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة تحت مسمى «الطريق إلى الريادة».

وعلى مدار 30 يوماً، تنشر كل من صحيفتي «البيان» و«الإمارات اليوم» ومنصة «دبي بوست» الرقمية 30 فيديو، تلقي الضوء على التجارب الملهمة لهؤلاء الشباب وقصص الابتكارات، وتجاوز التحديات وتأثير مشاريعهم المتنوعة على المجتمع والاقتصاد.

ويرافق نشر الفيديوهات حملة ترويجية ومحتوى خاص، ينشر على المواقع الثلاثة وكل المنصات الرقمية التابعة لها، إضافة إلى الصحف الورقية.

لمتابعة التفاصيل اقرأ أيضاً:



قطاع النشر في «مؤسسة دبي للإعلام» يطلق مبادرة «الطريق إلى الريادة»







تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز