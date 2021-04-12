قطاع النشر في «مؤسسة دبي للإعلام» يطلق مبادرة «الطريق إلى الريادة»

المصدر: دبي- البيان

تزامناً مع شهر رمضان المبارك، ومناسبة الانطلاق الرسمي لاحتفالات الإمارات بـ«عام الخمسين»، أعلن «قطاع النشر» في «مؤسسة دبي للإعلام» عن إطلاق مبادرة إعلامية وترويجية، لدعم رواد أعمال إماراتيين من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة تحت مسمى «الطريق إلى الريادة».

وعلى مدار 30 يوماً، تنشر كل من صحيفتي «البيان» و«الإمارات اليوم» ومنصة «دبي بوست» الرقمية 30 فيديو، تلقي الضوء على التجارب الملهمة لهؤلاء الشباب وقصص الابتكارات، وتجاوز التحديات وتأثير مشاريعهم المتنوعة على المجتمع والاقتصاد.

ويرافق نشر الفيديوهات حملة ترويجية ومحتوى خاص، ينشر على المواقع الثلاثة وكل المنصات الرقمية التابعة لها، إضافة إلى الصحف الورقية.

داعم رئيسي

وقال أحمد الحمادي، المدير التنفيذي لـ«قطاع النشر» في «مؤسسة دبي للإعلام»: «تنطلق مبادرتنا من إيماننا بأن للإعلام واجباً ودوراً مهماً، عليه أن يلعبه في دعم هذه الفئة من المواطنين من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والذين تشكل نشاطاتهم داعماً رئيساً للاقتصاد. وفي ذلك، نستمد رؤيتنا من نهج القيادة الرشيدة، التي تولي أهمية كبيرة لدعم هذه المشاريع بكل السبل المتاحة».

وأضاف الحمادي: «تسهم المشاريع الصغيرة والمتوسطة بما يفوق 60% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة، لذلك فدعمها يحظى بأهمية خاصة في الخطط الاستراتيجية الكبرى، كما شهدنا مؤخراً مع إعلان «مصرف الإمارات للتنمية» عن تخصيصه محفظة بقيمة 30 مليار درهم ستسهم في تمويل 13500 شركة صغيرة ومتوسطة، وتوفير أكثر من 25000 فرصة عمل، أو مع إعطاء هذه الفئة أهمية خاصة في حزم التحفيز الاقتصادي المعلن عنها».

وكشف المدير التنفيذي لـ«قطاع النشر» أن «مبادرة القطاع من أجل تسليط الضوء في رمضان على هذه الشريحة المهمة من أصحاب الأعمال من الشباب المواطن، تستمد زخمها من قيم وروح «عام الخمسين» الذي يركز على أهمية تمكين أجيال المستقبل وتسخير الإمكانات، كل في مجاله، من أجل توفير الدعم لهم، وأيضاً من الإيمان بأن المشاريع الصغيرة والمتوسطة شريان رئيسي في النمو الاقتصادي».

وتوجه الحمادي بالشكر إلى «مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة»، للتعاون في توفير بيانات المشاريع المحلية، التي تم اختيارها.

نهج ثابت

وقالت منى بو سمرة، رئيس التحرير المسؤول لـ«البيان»: «لدينا نهج ثابت في الصحيفة، يتعلق بأهمية دعم الشباب المواطن والشباب عامة في كل تطلعاته. وعلى مدى سنوات، ركزنا على إبراز تجارب أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة بشكل خاص، لما لها من أثر اقتصادي مهم، إضافة إلى الأثر الاجتماعي والثقافي، من خلال قصص النجاح الملهمة».

وأضافت: تجد المبادرة الجديدة من «قطاع النشر» مكانها الحيوي، ضمن حزمة برامج ثرية، أعلنت عنها «البيان» خصيصاً لشهر رمضان، تحت عنوان «رمضان الخمسين»، تجاوز عدد برامجها العشرة، تتضمن مئات التقارير واللقاءات، التي تنشر بشكل موسّع على موقعنا ومنصاتنا الرقمية، كما في الصحيفة الورقية. وتعكس الحلقات التي تم إنتاجها في «البيان» ضمن مبادرة «الطريق إلى الريادة» عزيمة وابتكار وتطلعات شبابنا بأسلوب حديث ومبتكر، تم اتباعه لسرد تجاربهم.

أمر حيوي

وأكد رئيس تحرير «الإمارات اليوم» سامي الريامي أن مبادرة الدعم الإعلامي لمشاريع إماراتية صغيرة ومتوسطة، تنسجم مع توجهات الصحيفة منذ سنوات، لدعم المواطنين الشباب في جميع القطاعات ومساندتهم إعلامياً، لتأسيس البيئة المواتية لهم، لإطلاق مشروعاتهم الخاصة، في كل المجالات، مشيراً إلى أن تصدر المواطنين ووجودهم بشكل واسع في القطاع الخاص، أمر حيوي يخدم أهداف الدولة الاستراتيجية، في تحفيز المواطنين، خصوصاً فئة الشباب منهم، على ريادة الأعمال والإبداع، لاىسيما مع قيام الدولة بتوفير كل سبل الدعم، لتحقيق النجاح في المسار.

وأوضح أن الدعم الإعلامي بات متعدد الأشكال، مع التقدم الكبير في تكنولوجيا الاتصال، ودخول مواقع التواصل الاجتماعي كونها قنوات فاعلة لإيصال الرسائل الإعلانية والإعلامية، مؤكداً استعداد «الإمارات اليوم» لتقديم المحتوى الداعم لهؤلاء الشباب في إطار من المهنية والتوازن والدقة، والوصول بهذا المحتوى إلى نحو 4 ملايين متابع للصحيفة، عبر مختلف المنصات الرقمية.

امتداد طبيعي

وقالت خديجة المرزوقي، رئيسة تحرير منصة «دبي بوست» الرقمية: مشاركتنا في حملة «الطريق إلى الريادة» هي امتداد طبيعي لنهج «دبي بوست»ومحتواها، الذي يخاطب الشباب ويتناول قصصهم ومناحي حياتهم المختلفة، بهدف دعمهم وتمكينهم لاستكشاف آفاق مستقبلية واسعة، وتحقيق النجاح في مسارهم المهني. وأضافت: وفي ظل تبعات جائحة فيروس «كورونا» المستجد، تأتي هذه الحملة في الوقت المناسب لدعم رواد الأعمال الإماراتيين الطموحين، وتمكين استمرارية الأعمال بين الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، من خلال التغطيات الإعلامية، وتسليط الضوء على هذه المشاريع المبتكرة وقصص نجاح أصحابها.

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