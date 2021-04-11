محمد بن زايد: براكة قصة نجاح لم تكن لتتحقق لولا رؤيتك يا بوراشد

المصدر: دبي - البيان

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أن بدء التشغيل التجاري لـ«براكة» أولى محطات الطاقة النووية السلمية في العالم العربي، هي إحدى محطات قصة نجاح الإمارات، التي لم تكن لتتحقق لولا فضل الله، ثم بركات رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.



وأعاد صاحب السمو ولي عهد أبوظبي «تدوينة» صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد عبر «تويتر»، يوم إعلان بدء التشغيل التجاري لـ«براكة»، مدوناً عليها: «هذه إحدى محطات قصة نجاح دولة الإمارات.. ولم تكن لتتحقق لولا فضل الله ثم بركات رؤيتك يا بوراشد ودعمك وشغفك الدايم بالريادة».

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محمد بن زايد: قصة براكة لم تكن لتتحقق لولا رؤيتك يا بوراشد

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