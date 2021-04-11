محمد بن زايد: قصة براكة لم تكن لتتحقق لولا رؤيتك يا بوراشد

المصدر: دبي - البيان

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أن بدء التشغيل التجاري لـ«براكة» أولى محطات الطاقة النووية السلمية في العالم العربي إحدى محطات قصة نجاح دولة الإمارات.. ولم تكن لتتحقق لولا فضل الله ثم بركات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

صاحب السمو ولي عهد أبوظبي أعاد تغريد تدوينة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عبر حسابه في «تويتر» يوم إعلان بدء التشغيل التجاري لـ«براكة»، مدوناً عليها: «هذه إحدى محطات قصة نجاح دولة الإمارات.. ولم تكن لتتحقق لولا فضل الله ثم بركات رؤيتك يا بوراشد ودعمك وشغفك الدايم بالريادة».

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، دون عبر حسابه في «تويتر» يوم الإعلان عن بدء التشغيل التجريبي للمحطة: «محطة تاريخية دخلتها دولة الإمارات اليوم... جهد 10 أعوام.. و2000 مهندس وشاب إماراتي.. و80 شريكاً دولياً.. ورؤية قائد أدخل الإمارات مرحلة تنموية غير مسبوقة.. أول ميجاوات من أول محطة نووية عربية يدخل شبكتنا الكهربائية.. مبروك شعب الإمارات.. مبروك لأخي محمد بن زايد».

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