«زايد للإسكان» ينجز 3 مجمعات سكنية في دبي وعجمان ورأس الخيمة

المصدر: دبي - البيان

كشف معالي سهيل المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، عن انتهاء برنامج الشيخ زايد للإسكان، من تنفيذ 3 مجمعات سكنية، تضم 1726 مسكناً، بقيمة تتجاوز ملياري درهم، تم تنفيذها في إمارات دبي ورأس الخيمة وعجمان، وتشمل تلك المجمعات 888 مسكناً في المراحل الثلاث من حي بطين السمر السكني بإمارة رأس الخيمة، و497 مسكناً في حي المنتزي السكني بإمارة عجمان، و341 مسكناً في حي الخوانيج السكني بدبي.

وأكد معاليه، أن الوزارة انتهت من تخصيص المرحلة الأولى من مساكن مجمع الخوانيج السكني في إمارة دبي للمستفيدين إلكترونياً، فيما باشرت العمل على تسليمها للمستفيدين الذين انتهوا من الإجراءات المطلوبة لبدء الاستلام.

وقال إن البرنامج راعى في المشروع تنفيذ جميع المرافق الخدمية المناسبة لتلبية احتياجات الأسر الإماراتية الحالية والمستقبلية، من خلال النماذج السكنية التي جرى تصميمها بشكل كامل بأيدي مهندسين إماراتيين يمتلكون الخبرة والكفاءة العالية.

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«زايد للإسكان» ينجز 3 مجمعات في دبي وعجمان ورأس الخيمة

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