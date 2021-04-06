حمدان بن محمد: برؤية محمد بن راشد.. دبي رائدة عالمياً في الابتكار والأمن المعلوماتي

المصدر: (دبي ــ وام)

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، أن دبي ودولة الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة حققت مكانة متقدمة في مجال الأمن والأمان إقليمياً وعالمياً بشهادة التقارير الدولية، بما في ذلك الأمن المعلوماتي والفضاء الإلكتروني اللذان باتا مطلباً مُلحاً مع الانتشار الواسع للتقنيات الذكية والتي تعتبر ركيزة مهمة من ركائز العمل في مختلف الميادين والتخصصات.

وقال سموه: لقد كانت دبي سباقة في تعزيز مكانتها كمدينة عالمية رائدة في الابتكار والسلامة والأمن بإطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لاستراتيجية دبي للأمن الإلكتروني تماشياً مع التقدم التكنولوجي الذي يشهده العالم، والتحول الذكي الذي تشهده الإمارة.

جاء ذلك خلال افتتاح سموه فعاليات النسخة الثامنة من معرض ومؤتمر «سايبر تك غلوبال» 2021، أكبر ملتقى لقطاع الأمن السيبراني على مستوى العالم، والذي تستضيفه دبي للمرة الأولى ويستمر حتى 7 أبريل الجاري في فندق غراند حياة - دبي.

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