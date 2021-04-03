"الطوارئ والأزمات" تنفذ تمارين لرفع الجاهزية وتعزيز التعاون والتنسيق الوطني

المصدر: وام

نفذت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث مجموعة تمارين على مدار أربعة أيام بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين في مجتمع الطوارئ والأزمات في الدولة، وذلك في إطار الجهود الاستباقية التي تقوم بها الهيئة لتعزيز الجاهزية الوطنية للتعامل مع جميع المخاطر والتهديدات لضمان سلامة وأمن كافة مكونات المجتمع.

تهدف هذه التمارين إلى رفع الجاهزية الوطنية وتعزيز التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية على المستوى المحلي والوطني وقياس القدرات الوطنية وقدرات استمرارية الأعمال كقوة بشرية وإمكانيات.

تضمنت التمارين التي نفذتها الهيئة.. تمرينا للمنظومة الاتصالية الإعلامية الوطنية والتي تعد إحدى الركائز الأساسية لتعزيز الاستجابة في أوقات الطوارئ والأزمات والكوارث ودعم جهود التصدي التي تبذلها كافة مؤسسات الدولة في هذا الصدد.

وتقوم الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث وبالتعاون والتنسيق الدائم مع الشركاء في الحكومات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص.. بإجراء تمارين على المستويين الاتحادي والمحلي بشكل دوري وممنهج للوقوف على جاهزية المؤسسات وجميع مكونات المجتمع للتصدي والتعامل مع جميع المخاطر والتهديدات البيئية والصحية والمخاطر المتعلقة بالسلامة وأمن المجتمع.

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