المصدر: (دبي - نورا الأمير)

بلغ عدد الطلبات المقدمة للحصول على منحة زواج خلال الربع الأول من العام 1148 وفقاً لإحصائيات وزارة تنمية المجتمع، و3558 طلباً تم تلقيها العام الماضي، فيما تبلغ قيمة المنحة 70 ألف درهم، في حال استيفاء الطلبات للشروط والضوابط المحددة.

وتندرج منح الزواج التي تقدمها وزارة تنمية المجتمع للشباب في سياق الدعم الذي تقدمه الحكومة للمقبلين على الزواج من أجل المساهمة في تأسيس أسر مواطنة مستقرة مادياً ومعنوياً بما يحقق التلاحم الاجتماعي.

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وزارة تنمية المجتمع: 1148 طلب منحة زواج خلال الربع الأول

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