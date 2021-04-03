وزارة تنمية المجتمع: 1148 طلب منحة زواج خلال الربع الأول

المصدر: دبي - نورا الأمير:

بلغ عدد الطلبات المقدمة للحصول على منحة زواج خلال الربع الأول من العام الجاري 1148 وفقاً للإحصائيات المدرجة على موقع وزارة تنمية المجتمع، و3558 طلباً تم تلقيها العام الماضي، فيما تبلغ قيمة المنحة 70 ألف درهم، في حال استيفاء الطلبات للشروط والضوابط المحددة.

وتندرج منح الزواج التي تقدمها وزارة تنمية المجتمع للشباب، في سياق الدعم الذي تقدمه الحكومة للمقبلين على الزواج، من أجل المساهمة في تأسيس أسر مواطنة مستقرة مادياً ومعنوياً، بما يحقق التلاحم الاجتماعي إلى جانب ما تنفذه من برامج ومبادرات مبتكرة وتطوير سياسات هدفها العام تحقيق التماسك الأسري.

وتصرف منح الزواج بناءً على عدد من الشروط أبرزها: أن يكون المتقدم وزوجته من مواطني الدولة، وألا يقل سن الزوج عن 21 عاماً وسن الزوجة عن 18 عاماً عند عقد الزواج وألا يتجاوز صافي دخل الشخص 25 ألف درهم علاوة على حضور الدورات ومحاضرات التوعية التي تنظمها وزارة تنمية المجتمع.

وتتيح وزارة تنمية المجتمع إمكانية الحصول على منحة الزواج من خلال التقدم بطلب الحصول على المنحة عبر الموقع الإلكتروني للوزارة «WWW.MOCD.GOV.AE».

تحفيز

وتنفذ الوزارة بشكل سنوي برنامج «إعداد» الموجّه للشباب المواطنين، والذي تقوم على تنفيذه إدارة منح الزواج في إطار برامج وخدمات التوعية والتأهيل التي تتبناها الوزارة لتعزيز وتحفيز بناء أسر مستقرة ومتماسكة.

ويشمل برنامج محاضرات «إعداد» 5 محاور أساسية وثابتة في جميع الدورات وهي: العلاقات الأسرية، التوافق في الحياة الزوجية، التخطيط المالي، وشراكة الزوجين في تربية الأبناء وتعزيز المواطنة، التحديات الأسرية، يتم تنفيذها وفق خطة سنوية معتمدة تشمل جميع إمارات الدولة في فترات صباحية ومسائية خلال أيام الأسبوع.

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