مجلس الشيوخ الفلبيني يعبر عن شكره وتقديره لمحمد بن زايد

المصدر: وام

أعرب مجلس الشيوخ الفلبيني في قرار أصدره عن خالص الشكر والعرفان والتقدير لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة على اهتمامه وتضامنه ودعم سموه للشعب الفلبيني في أوقات الكوارث وأثناء تفشي جائحة "كوفيد-19".

ونيابة عن سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي .. تسلم معالي أحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة خلال استقباله أمس في ديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي سعادة جاسلين كوينتانا سفيرة جمهورية الفلبين لدى الدولة، نسخة رسمية من قرار مجلس الشيوخ الفلبيني.

وخلال اللقاء.. استعرض معالي الصايغ مع سفيرة الفلبين العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الصديقين، وبحثا آفاق تطويرها وتدعيمها.

وأعربت سعادة السفيرة جاسلين كوينتانا عن تقديرها العميق لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة على الحرص والتضامن والدعم الذي يبديه سموه تجاه الشعب الفلبيني في أوقات الشدة، وقدّمت نيابة عن الشعب الفلبيني الامتنان إلى سموه على الأعمال الخيرية المقدّمة.. متمنية دوام الصحة والتوفيق لقيادة دولة الإمارات الرشيدة.

جدير بالذكر أنها المرة الأولى التي يكرم فيها مجلس الشيوخ في الكونغرس الفلبيني قائداً من دول الشرق الأوسط.

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