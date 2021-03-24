الملك سلمان وولي عهده يعزيان في وفاة الشيخ حمدان بن راشد

المصدر: واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في وفاة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم ـ رحمه الله ـ

وقال الملك سلمان في برقية العزاء : " علمنا بنبأ وفاة أخيكم الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم ـ رحمه الله ـ وإننا إذ نبعث لسموكم ولأسرة الفقيد بالغ التعازي ، وصادق المواساة ، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون".

كما قدم الأمير محمد بن سلمان واجب العزاء في وفاة فقيد الإمارات الشيح حمدان بن راشد آل مكتوم - رحمه الله- .

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